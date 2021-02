Elisabetta Canalis, coccole in famiglia per San Valentino con il marito Brian e la figlia Skyler Eva: poi la pizza a cuore | Foto

14 febbraio 2021 a

"Il significato dell'amore". Questa la frase che accompagna le foto di famiglia pubblicate da Elisabetta Canalis sul suo profilo Instagram, dove può contare su quasi tre milioni di follower.

L'ex velina di Striscia la Notizia, in occasione della festa di San Valentino, ha voluto rendere omaggio al marito Brian Perri e alla figlia Skyler Eva, con alcuni scatti che li ritraggono insieme. Per una volta dunque la Canalis ha abbandonato la veste sexy per indossare quelli più rassicuranti della moglie e della madre di famiglia.

Nell'ultima immagine sono immortalati il marito Brian e la figlia Skyler Eva con in mezzo una pizza, prodotto tipicamente italiano, a forma di cuore. Insomma, un'unione che sembra davvero andare a gonfie vele e non conoscere alcuna difficoltà.

