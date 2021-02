Vittoria Schisano, Giuseppe alla nascita: dal cambio di sesso all'amore con Donato. "Sogno il matrimonio"

14 febbraio 2021 a

Vittoria Schisano è un’attrice italiana, bellissima e con due occhi di ghiaccio che ha fatto un percorso con se stessa per essere la donna che è adesso. Vittoria, infatti, all’anagrafe è Giuseppe e con gli anni ha deciso di intraprendere un percorso che l’ha portata a diventare Vittoria. Nata a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, ha trascorso la sua infanzia nel paese d’origine, ma a 15 anni decide di trasferirsi a Roma.

Amante della recitazione, intraprende gli studi per realizzare il suo sogno cominciando a lavorare come Giuseppe. Durante il suo percorso, però, Giuseppe si sente intrappolato in un corpo che non gli appartiene e decide di cominciare una strada per diventare Vittoria. Il percorso è stato ricco di operazioni e di dolore, ma oggi Vittoria è una donna felice.

E’ stata fidanzata con il broker Fabrizio Vannuccio. Attualmente è fidanzata con Donato, un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Sogna il matrimonio: "Sono una donna del sud e il mio sogno è l'abito bianco, aspetto", ha spiegato in una intervista.

