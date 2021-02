Valeria Graci, dal figlio Pierluigi alla malattia che le ha provocato danni all'udito e alla vista

14 febbraio 2021 a

a

a

Valeria Graci è una delle comiche di maggior successo degli ultimi anni. Simpatica, autoironica, imprevedibile, nel corso della sua carriera è stata al fianco di Katia Follesa, ma poi le due hanno deciso di dividersi nel 2012. Celebre la parodia di Miss Italia alla quale la coppia ha dato vita. Valeria è nata il 22 agosto del 1980 a Milano sotto il segno zodiacale del Leone.

Stasera tutto è possibile, torna il programma con Stefano De Martino ma c'è subito un cambio di programma. Gli ospiti vip su Rai2

Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata a lungo fidanzata con un uomo dal quale ha avuto un figlio, Pierluigi. Pensate che spesso il suo amato figlioletto è stato anche fonte di ispirazione per la comica.

Verissimo, anticipazioni e ospiti di Silvia Toffanin di oggi 21 novembre 2020: Hunziker, Bertè e Luxuria

In ogni caso, sebbene la relazione con il suo compagno fosse anche sfociata in una serena convivenza, i due si sono poi lasciati. Recentemente la Graci ha raccontato in una intervista di aver subito degli abusi da uno dei suoi ex compagni. "Mi diceva prostituta e finivo per crederci", ha rivelato. La comica, in passato, ha anche raccontato della sua malattia: Valeria Graci è stata affetta da ipertiroidismo, che le ha provocato anche problemi alla vista e all’udito.

Valeria Graci, la violenza subita dall'ex fidanzato: "Mi diceva prostituta, nullità. E finivo per crederci"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.