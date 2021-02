Bandabardò, è morto Erriquez. Era l'anima e il cuore del gruppo

14 febbraio 2021 a

E' morto Erriquez, volto e frontman della Bandabardò. Enrico Greppi si è spento nella sua casa di Fiesole, in provincia di Firenze. Combatteva contro un terribile male da tempo, ma con la sua grande energia non l'aveva mai fatto trapelare. A confermare la notizia del decesso è stato il suo manager, Francesco Barbaro che fin dagli esordi aveva seguito l'artista. Con la Bandabardò aveva appena festeggiato i 25 anni di carriera, dando vita ad un grande evento al Mandela Forum di Firenze a cui avevano partecipato tanti artisti ed amici. Fin dal 1993 il gruppo era rimasto fedele ai suoi ideali e ai suoi ritmi scatenati, dando vita a brani particolarmente amati, trasmessi da generazioni in generazioni come il coro "Se mi rilasso collasso" che in pratica conoscono tutti.

Erriquez era un artista particolarmente riservato, ma in campo sociale non si era mai tirato indietro. La sua famiglia ha voluto salutare con gratitudine "un guerriero generoso e un grande Poeta". Cantante, chitarrista, leader del gruppo, con la sua band ha pubblicato tredici album. Nato il primo settembre del 1960 a Fiesole, si era poi trasferito con la sua famiglia prima a Bruxelles poi in Lussemburgo. Dopo aver studiato il violino, era passato al basso e giovanissimo aveva iniziato a dedicarsi al rock. Dopo alcune esperienze musicali, nasce la Bandabardò. E' l'8 marzo 1993 e il gruppo pian piano si fa strada con concerti e dischi. I componenti della banda oggi lo piangono e lo hanno voluto ricordare pubblicando parole proprio sue: "Ogni storia ha una sua vita e ogni vita ha mille storie. La mia vita è stata musica che accade, incontri di popoli, magie, racconti, mille soli splendenti e vento in faccia".

"Non ho rimorsi, non ho rimpianti, la mia vita è stata tutta un’avventura. Finalmente, dopo tanto inutile errare, ho trovato la donna perfetta e l’ho sposata, rendendola mia per sempre, la mia compagna di vita, di viaggio e di sogni, la mia migliore amica, la mia donna, mia moglie Silvia a cui devo tanto, a cui devo tutto. Sono padre felice di un figlio strepitoso, il migliore che si possa desiderare, con il sorriso più bello del mondo. Rocco. Ho goduto abbestia con i migliori compagni potessi avere, la mia Banda del cuore, la nostra creatura meravigliosa dai mille colori. In questo grande girotondo saluto e ringrazio tutti quelli che mi hanno amato e tutti quelli che ho amato, i nomi sono tanti, voi sapete chi. Un abbraccio che circonda! Aloha!!!”.

