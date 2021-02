Giuseppe Zeno, le due figlie con Margareth Madé e l'infanzia da pescatore per aiutare il padre e il nonno

14 febbraio 2021 a

Giuseppe Zeno è un attore italiano, volto noto soprattutto delle fiction televisive. E' nato a Napoli, l’8 maggio del 1976, sotto il segno del Toro.

E' alto 183 centimetri, per un peso di 80 chilogrammi. Una forma fisica perfetta che ha sempre acuito il fascino degli uomini da lui interpretati. L’attore partenopeo ha passato la sua infanzia tra Ercolano e Vibo Marina in aiuto del padre e del nonno, entrambi pescatori. Per quanto riguarda la vita privata, Zeno è sposato con la collega attrice Margareth Madé, all’anagrafe Margareth Tamara Maccarrone. Quest'ultima è diventata famosa nel 2009 grazie al film del premio Oscar Giuseppe Tornatore, Baarìa.

I due si sono sposati nel 2016, ma si erano conosciuti già un anno prima. Dal loro amore sono nate due figlie, nel 2017 Angelica e nel 2020 Beatrice.

