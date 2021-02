Nek, la moglie è Patrizia Vacondio: con lei la figlia Beatrice e i tradimenti perdonati

14 febbraio 2021 a

Nek, all’anagrafe Filippo Neviani (nato il 6 gennaio 1972, sotto il segno del Capricorno), è uno dei cantanti più amati dal pubblico. Con le sue canzoni ha fatto innamorare milioni di persone: il suo brano più famoso probabilmente è Laura non c'è. Una carriera straordinaria che l’ha portato a diventare una delle voci italiane più conosciute al mondo, vendendo più di 10 milioni di dischi.

La confessione di Nek: "Ho rischiato di morire dissanguato"

Per quanto riguarda la sua vita privata, Nek è sposato dal 2006 con Patrizia Vacondio, con la quale ha avuto una figlia di nome Beatrice a cui ha dedicato 54 canzoni del suo repertorio. L’incontro con la moglie è stato per il cantante un vero e proprio colpo di fulmine, anche se, successivamente, hanno dovuto affrontare alcuni tradimenti. In una vecchia intervista a Vanity Fair, il cantante ha confidato di aver superato la difficoltà: "Abbiamo ammesso lo sbaglio e chiesto scusa. Abbiamo trovato lì la conferma del sapere che siamo fatti l’uno per l’altra”.

Nek ha anche un ottimo rapporto con la figlia che Patrizia Vacondio ha avuto da una precedente relazione, Martina. La coppia si è sposata il 28 maggio 2006. Nek le ha dedicato molte canzoni, tra cui la seconda classificata a Sanremo 2015, Fatti avanti amore.

