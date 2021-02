Che tempo che fa, Mahmood e la sua ultima canzone: Inuyasha

14 febbraio 2021 a

a

a

Alessandro Mahmoud è il vero nome di Mahmood, diventato negli ultimi anni uno dei cantati più famosi e amati del Paese, in particolare dopo il doppio successo a Sanremo, il primo nel 2018 nella categoria giovani e l'anno successivo tra i big con il pezzo Soldi. Conosciamolo meglio. Milanese, è nato il 12 settembre 1992. Le sue origini sono per metà italiane e per l'altra metà egiziane. La madre è sarda, il padre dell'Egitto.

Appassionato di musica da sempre, a dodici anni le prime lezioni di canto e chitarra, ma poi si orienta sul pianoforte. Dopo il liceo linguistico inizia a lavorare come cameriere in un bar, poi finalmente si lancia con decisione nel mondo della musica. Partecipa a diversi contest, fa parte di un coro, è uno dei concorrenti di X Factor 6 in cui non si pone in grande evidenza. Poi l'esplosione a Sanremo e la vittoria con Soldi, pezzo ascoltatissimo nei mesi successivi. Ora ha pubblicato Inuyasha che stasera, domenica 14 febbraio, presenta a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio. Numerose e importanti le collaborazioni: Fabri Fibra, Michele Bravi, Elodie, Gue Pequeno.

Dal cinema alle emozioni dei ricordi: il libro di Carlo Verdone

Autore anche del pezzo che Elodie ha portato a Sanremo 2020. La vita privata. A lungo si è parlato di una donna nel cuore dell'artista, ma non sono mai trapelate indiscrezioni concrete. A marzo 2019 su Chi è stata pubblicata una foto in cui il cantante bacia un uomo, ma Mahmood non ha mai confermato legami né fatto coming out: "Dichiarare di essere gay non porta da alcuna parte", ha spiegato. Ma a Mahmood è stato attribuito anche un flirt con Dardust e uno con Elodie. Poi è stato fotografato con Gabriele Esposito, ballerino di Amici. A parte le vittorie e i numerosi riconoscimenti, per ora un solo album pubblicato dal titolo Gioventù bruciata.

Da Fabio Fazio la biografia di Carlo Verdone e il nuovo singolo di Mahmood

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.