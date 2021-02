Piero Di Lorenzo, il presidente e ad di Irbm: il legame con Astrazeneca. L'esperienza con Pupo e I raccomandati

14 febbraio 2021 a

Piero Di Lorenzo, nato nel 1950 e laureato in Giurisprudenza nel 1973 alla Sapienza di Roma, è il presidente e amministratore delegato di Irbm, azienda di Pomezia specializzata nel settore della biotecnologia molecolare, della scienza biomedicale e della chimica organica.

Nei suoi laboratori è stato messo a punto il vaccino italiano anti ebola, il cui brevetto è stato poi ceduto nel 2013 dalla società britannica Gsk. Nel 2020 si è messo a lavorare sul Covid 19 e, visti i rapporti con gli inglesi, una volta avuto il vaccino, a produrlo e distribuirlo in esclusiva è stata la multinazionale britannica AstraZeneca. In passato Di Lorenzo è stato consulente per le relazioni esterne ed i rapporti istituzionali di numerosi soggetti come la Guardia di Finanza, la Camera di Commercio di Roma, l’Ente Tabacchi, l’Agenzia del Territorio, il Consiglio Nazionale del Notariato e Aeroporti di Roma.

Di Lorenzo è stato inoltre tra i coproduttori di Pupo ne I Raccomandati. Dal 2005 al 2009 è stato membro straordinario del Consiglio Superiore delle Comunicazioni quando membro ordinario era il direttore generale della Rai Mauro Masi.

