A Che tempo che fa Costanzo, Carlo Verdone e Mahmood: gli ospiti di Fabio Fazio

Come tutte le domeniche, nuova e intensa puntata di Che tempo che fa, il programma di approfondimento condotto da Fabio Fazio su Rai 3, a partire dalle ore 20. Come al solito accanto al conduttore ci saranno Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, ma anche Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Ovviamente confermato anche lo spazio d’approfondimento sull’attualità, curato da Roberto Saviano.

Ospiti della puntata, nella prima parte, saranno il consigliere scientifico del ministro della Salute per la pandemia da Covid 19, Walter Ricciardi, il direttore scientifico di Humanitas e professore Emerito di Humanitas University, Alberto Mantovani. Inoltre Maurizio Costanzo e Carlo Verdone. Dal 16 febbraio nelle librerie l’autobiografia dell'attore e regista dal titolo “La carezza della memoria”. In studio anche Mahmood, che si esibirà da vivo con il nuovo singolo Inuyasha. Naturalmente i primi ospiti faranno il punto della situazione sulla diffusione del Covid 19, sulla campagna vaccinale e sulle varianti del virus che stanno complicando ulteriormente la pandemia.

Verdone, invece, parlerà della sua autobiografia e di cosa l'ha spinto a scriverla. "Io vivo di ricordi - sostiene - perché sono l'unica prova che ho vissuto e che non sono solo esistito. Il ricordo è sempre un conforto, una certezza, l'illusione di una vita che continua. Nessuno te lo può rubare, non può essere inquinato o manipolato. È il tuo film più vero, più autentico. Il film della tua vita". Nella seconda parte del programma gli ospiti di Fabio Fazio saranno il direttore de La Stampa Massimo Giannini, poi Ferruccio De Bortoli, Michele Serra e Antonio Di Bella, corrispondente Rai dagli Usa e autore dell’instant book “L’assedio – Washington, 06/01/2021. Cronaca del giorno che ha cambiato la Storia”. Infine Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo e gli ospiti Orietta Berti, Francesco Paolantoni, Elena Barolo e Aldo Vitali. La chiusura della puntata al tavolo, come ormai Fabio Fazio ha abituato i telespettatori.

