Luca Dondoni, l'esperto del Festival di Sanremo che ha realizzato oltre 3.000 interviste

Luca Dondoni è un affermato giornalista musicale, voce storica della radiofonia italiana, firma della carta stampata e noto volto televisivo. Ha lavorato a Radio Milano Capo Nord, Radio Punto Stereo, Radio Luna, Radio Montestella, Radio Milano International, One O One e R101.

Corrispondente dall'Italia per "Voice of America", dal 1989 al 1994, è stato direttore responsabile della testata giornalistica One O One e Radio Rock FM e inviato alle maggiori manifestazioni, su tutte ovviamente quella del festival di Sanremo.

Ha realizzato oltre 3000 interviste e collaborato con testate come Rockstar, Musica & Dischi, Vogue, Amica e GQ. Attualmente conduce su RTL 102.5 Pop around the clock ogni sabato e domenica, dalle 17 alle 19.

