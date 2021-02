Maurizio Costanzo, carriera da numero uno e grande amore con Maria De Filippi

14 febbraio 2021 a

a

a

Se c'è un volto amatissimo della televisione italiana, è sicuramente quello di Maurizio Costanzo. Classe 1938 ha vissuto, e continua a vivere, una carriera straordinaria, da giornalista e conduttore televisivo (ma non solo) di immenso successo. Stasera 14 febbraio, sarà ospite di Che tempo che fa, il programma di Rai 3 presentato da Fabio Fazio. Costanzo è anche autore radiofonico, sceneggiatore, scrittore, paroliere, autore tra l'altro di una delle più belle canzoni di Mina, Se telefonando. Un vero e proprio punto di riferimento del mondo del giornalismo, della televisione, della radio e dello spettacolo. Da 25 anni è spostato con Maria De Filippi, a sua volta una delle donne più amate della tv italiana. I due si sono conosciuti nel corso di un convegno.

Da Fabio Fazio la biografia di Carlo Verdone e il nuovo singolo di Mahmood

Lei ha iniziato a lavorare come sua assistente, poi è scattato l'amore. Sono andati a vivere insieme nel 1990 e cinque anno dopo, il giorno del 57esimo compleanno di Costanzo si sono sposati nel Comune di Roma, uniti dall'allora sindaco della capitale, Francesco Rutelli. Un amore solido che va avanti da oltre trent'anni tra due figure fondamentali della televisione italiana. Costanzo prima di quello con Maria De Filippi aveva vissuto altri tre matrimoni e dal legame con Flaminia Morandi sono nati i figli Camilla e Saverio. Con Maria nel 2004 ha poi deciso di adottare Gabriele Costanzo che attualmente lavora nella redazione di Uomini e Donne.

Ascolti tv, è C'è Posta per Te il programma più visto di sabato 13 febbraio

Costanzo è anche nonno di quattro splendidi nipotini, ovviamente i figli di Camilla e Saverio. Vita sentimentale a parte, quella professionale è vulcanica, caratterizzata da centinaia di successi in ogni settore. Amatissime le trasmissioni condotte da Costanzo, così come i film di cui è stato sceneggiatore, i programmi radiofonici, le canzoni, le opere, le interviste e anche i sei film in cui è stato attore. Grande passione quella per la musica, suona anche il sassofono. Quest'anno Costanzo festeggia i 65 anni di una luminare carriera.

Scandali Covid, violenza sessuale e gogna mediatica. A Non è l'Arena torna Asia Argento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.