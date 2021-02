Ascolti tv 13 febbraio, C'è posta per te batte Parlami d'amore con 6 milioni di telespettatori

14 febbraio 2021 a

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 13 febbraio premiano il programma di Canale 5 di Maria De Filippi, C'è posta per te. Sono stati 6.057.000 i telespettatori che hanno visto la puntata che ha avuto come ospiti d'eccezione Paolo Bonolis e Federica Pellegrini, per uno share del 28,32 per cento. Al secondo posto, ma molto staccato, il debutto di "A grande richiesta - Parlami d’Amore" su Rai 1, che è stato visto da 2.282.000 telespettatori pari al 10,19 per cento.

Terzo gradino del podio per Italia 1 che con il film di animazione "Cattivissimo me 3" ha ottenuto 1.507.000 telespettatori con il 5,79 per cento di share. Su Rai2 F.B.I. ha ottenuto 1.379.000 telespettatori e il 5,26 per cento e, a seguire, Blue Bloods 1.201.000 e il 5,18%. Su Rai 3 Io sono tempesta ha interessato 1.295.000 telespettatori con il 5,26% mentre Retequattro con il film I due superpiedi quasi piatti ha registrato 1.242.000 telespettatori e il 4,95% di share. Eden - Un pianeta da salvare su La7 è stato seguito da 704.000 telespettatori pari al 3,11%.

Nell’access prime time Rai1 con Soliti Ignoti - Il ritorno ha ottenuto 4.802.000 telespettatori e il 17,98% di share, mentre Canale 5 con Striscia la notizia ne ha totalizzati 4.513.000 e il 16,91%. Nel preserale la rete ammiraglia Rai è in testa con L’Eredità Weekend, visto da 4.673.000 telespettatori pari al 20,53%. Canale 5 con Caduta libera! Il weekend ne ha conquistati invece 3.394.000 con il 15,19% di share. Nel complesso le reti Mediaset si sono aggiudicate la prima serata, con 10.228.000 telespettatori e il 38,48% di share, la seconda serata, con 6.896.000 e il 48,14%, e l’intera giornata con il 35,29% di share e 4.467.000 telespettatori, confermando così quello che è il trend delle ultime settimane riguardo il primo giorno del weekend.

