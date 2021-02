Nunzia De Girolamo, polemiche e liti social con Selvaggia Lucarelli durante Ballando con le stelle

14 febbraio 2021 a

Nunzia De Girolamo è una politica ora personaggio tv, conduttrice della trasmissione in seconda serata su Rai1 Ciao Maschio. Nata a Benevento il 10 ottobre del 1975, è figlia di Nicola De Girolamo (direttore del Consorzio agrario locale).

Nunzia De Girolamo, la foto di "Chi" con Giletti. Lui lecca le gambe dell'ex ministro e spiega: "Lo scatto non era per la pubblicazione"

Dal 28 aprile 2013 al 27 gennaio 2014 è stata Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta. De Girolamo è anche stata deputata per due legislature, la XVI e la XVII per Forza Italia, Il Popolo della Libertà e del Nuovo Centrodestra. Per quanto riguarda la sua vita privata, la De Girolamo il 23 dicembre del 2011 si è sposata in municipio con il deputato del Pd ed ex ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia. Dalla loro unione, il 9 giugno del 2012, è nata la figlia Gea.

Nel 2019 Nunzia ha partecipato al talent show Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. Nel corso dell'edizione ha avuto spesso da ridire con la giurata Selvaggia Lucarelli, con la quale è stata protagonista di numerosi battibecchi, anche sui social. Un rapporto decisamente complicato.

Nunzia De Girolamo, l'ex deputato e ministro sabato farà l'esordio come conduttrice tv: talk show sui maschi

