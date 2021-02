Mezz'ora in più, oggi su Rai 3 ospiti di Lucia Annunziata sono Matteo Salvini, Mario Sechi e Paolo Giordano

14 febbraio 2021 a

Mezz'ora in più, la trasmissione di Rai 3 condotta da Lucia Annunziata, torna oggi - domenica 14 febbraio - con nuovi ospiti. Ecco le anticipazioni sui temi che saranno oggetto della puntata.

Si parlerà del nuovo governo Draghi, chiamato ora alla prova più dura, tra rilancio economico e guerra al Covid, resa ancora più urgente dalla diffusione di nuove varianti del virus. Spazio poi alla politica estera, con la scelta del Senato americano di respingere la richiesta di impeachment contro l’ex presidente Donald Trump, accusato di avere incitato all’insurrezione il 6 gennaio scorso con l’assalto a Capitol Hill. Questi i due temi centrali al centro della puntata che inizierà alle ore 14.30.

Ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, il segretario della Lega Matteo Salvini, l’economista Luigi Zingales, il direttore dell’Agi Mario Sechi, il fisico e scrittore Paolo Giordano, l’immunologo dell’Emory University di Atlanta Guido Silvestri e il politologo della John Hopkins University Yascha Mounk. In particolare, venendo alla politica di casa nostra, ci sarà un approfondimento sul nuovo esecutivo, che andrà alle camere mercoled e poi giovedì per chiedere le fiducia dei due rami del parlamento e iniziare poi ad operare sulla fitta agenda politica. Che vede in primo piano il Recovery plan, il contenimento dell'epidemia sanitaria, la gestione delle scuole e del prossimo esame di maturità, il blocco dei licenziamenti, l'eventuale proroga della cassa integrazione e l'esplosione delle varianti del virus. Sono proprio queste ultime a destare particolare preoccupazione, come sottolineato anche dal virologo Fabrizio Pregliasco. La loro diffusione, più virulenta e aggressiva del Sars-Cov-2, infatti, potrebbe mettere in discussione il sistema dei colori delle regioni, obbligando a una revisione dei parametri relativi alle misre restrittive da adottare nei vari territori sulla base dell'andamento dell'epidemia. Il tutto a fronte di una possibile "terza ondata" dominata questa volta dalla variante inglese.

