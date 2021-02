Vincenzo De Lucia, dal premio Alighiero Noschese allo spettacolo dedicato interamente a Mara Venier

14 febbraio 2021 a

a

a

Vincenzo De Lucia è un imitatore italiano. Nato a Napoli nel 1987, quest’anno festeggerà 34 anni. Già da giovanissimo ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del teatro, lavorando sia come attore che dietro le quinte, nei panni di sceneggiatore e regista. Tra le sue esperienze spiccano le collaborazioni con la compagnia stabile del Teatro Sannazzaro. Nel 2009 ha vinto il premio Alighiero Noschese, per il suo talento come imitatore.

Anche stasera Tutto è possibile insieme allo scatenato Stefano De Martino

Per quanto riguarda la sua vita privata, Vincenzo è molto riservato e anche sui social non si trovano molte informazioni. Vive ancora a Napoli, ma spesso si ritrova a viaggiare per tutta Italia a causa del suo lavoro. I suoi cavalli di battaglia sono volti noti della televisione italiana, come Maria De Filippi, Mara Maionchi, Milena Gabanelli, Barbara D’Urso e Mara Venier.

Vincenzo De Lucia e l'imitazione vincente di Maria De Filippi

Ha anche lavorato con Paolo Migone allo spettacolo comico Come sopravvivere ai lavori in casa. Poi è approdato a Made in Sud, raggiungendo così il successo. Indimenticabile è il suo spettacolo Zia Mara Celebration, interamente dedicato al personaggio di Mara Venier. Nel 2021 è entrato a far parte del cast fisso dello show di Rai2 Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino.

A Domenica In grandi ospiti da Mara Venier: si palerà anche di Sanremo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.