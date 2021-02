Alberto Urso, il talento esploso ad Amici non gradito a Tommaso Zorzi: dall'influencer bordate su Instagram

14 febbraio 2021 a

Alberto Urso è un giovane tenore italiano. Il successo è arrivato nel 2018 nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove ha vinto l'edizione, anche se aveva già partecipato in passato ad altri talent show.

Nato a Messina il 23 luglio 1997, sotto il segno zodiacale del Leone, per quanto riguarda la sua vita privata, Urso ha avuto una relazione con Valentina Vernia, terminata nel febbraio 2020. Tra le curiosità sul suo conto un rapporto non proprio idilliaco con Tommaso Zorzi, influencer attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5. Quest'ultimo in passato, aveva speso parole non troppo lusinghiere nei confronti del cantante.

Zorzi è da sempre solito commentare le gesta dei famosi attraverso il suo profilo Instagram. Tra i suoi giudizi più irriverenti c’è stato quello riservato in passato proprio ad Alberto. In un vecchio video, Tommaso si era espresso così sul giovane artista: "Alberto Urso, due cog***i così non me li facevo da un po’”. Insomma, non proprio un attestato di stima.

