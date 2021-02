Da noi a ruota libera, Nek affianca Francesca Fialdini: ospiti Rita Pavone e Giuseppe Zeno

14 febbraio 2021 a

Nuova puntata di Da noi a ruota libera oggi, domenica 14 febbraio, a partire dalle ore 17.20 su Rai 1. Ad affiancare nella conduzione Francesca Fialdini, che sarà collegata dalla sua abitazione essendo positiva al Covid, ci sarà il cantante Nek, nome d'arte di Filippo Neviani. Sarà lui a fare gli "onori di casa" e accogliere gli ospiti in studio. Ecco alcune anticipazioni della puntata di oggi.

Il primo ospite della puntata sarà Rita Pavone, per un racconto a tutto tondo sulla sua incredibile vita a partire dai momenti più memorabili fino all’ultimo Sanremo, vissuto lo scorso anno. Dopo di lei Giuseppe Zeno, uno dei protagonisti di "Mina Settembre", sarà in studio per parlare del gran finale della fiction campione d’ascolti di Rai 1, con anticipazioni esclusive. L’attore ripercorrerà anche, grazie ad alcuni momenti sorprendenti e inaspettati, le tappe più importanti della sua storia.

Infine, il toccante omaggio di Erika Siffredi al marito Carlalberto "Cala" Cimenti, l’alpinista da record rimasto travolto da una valanga nei giorni scorsi. Una puntata da non perdere, quindi, sia per questa novità alla conduzione - è la prima volta per il cantautore - sia per avere alcune anticipazioni sulla fiction Rai che si concluderà proprio stasera, con l'ultima puntata in prima visione.

