Quelli che il calcio, si parla di sport e amore con gli ospiti di oggi: da Marzullo a Fresi e Panatta

Torna oggi, 14 febbraio, il consueto appuntamento domenicale con Quelli che il calcio, a partire dalle ore 14 su Rai 2. Sarà una puntata con tanti ospiti, legati dal filo conduttore del rapporto tra sport e amore. Ecco alcune anticipazioni. Tra i principali ospiti di Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu c'è Gigi Marzullo, che da trent’anni avvita le insicurezze dei suoi intervistati attorno a complessi interrogativi sull’esistenza.

Quelli che il calcio, Silvia Salis fra i protagonisti della puntata

Il racconto della domenica calcistica sarà in compagnia anche dell’attore dal cuore giallorosso Stefano Fresi, del duo comico Nuzzo e Di Biase, di Adriano Panatta, anch’egli incamminatosi sulla via della filosofia con la sua rubrica autobiografica, e di Dalia Kaddari, campionessa italiana dei 200 metri under 20. Nel pomeriggio di San Valentino Enrico Lucci sarà a Milano per indagare sull’amore per i cani e su come i nostri amici a quattro zampe trascorrono la giornata degli innamorati. Sono stati poi inaugurati i mondiali di sci a Cortina: Francesca Brienza e il Signor Opisso di Enzo Paci saranno sul posto per parlarne insieme a un grande esperto di montagna come Lino Zani, in questi giorni alla conduzione del nuovo talent sportivo culturale di Rai2 “Campioni di Domani”, insieme a Massimiliano Ossini.

Quelli che il calcio, Totò Schillaci e Jury Chechi: due big degli anni Novanta fra gli ospiti. Anche Cristina Parodi e Nino Frassica



Si parlerà anche di politica: la nascita del nuovo governo Draghi ha fatto cambiare idee politiche a molti. Sarà così anche nel calcio? Ubaldo Pantani interpreterà un Matteo Salvini incerto sulla posizione da prendere persino nel corso delle partite. Proseguiranno poi le esibizioni canore di Brenda Lodigiani nei panni del cantante mascherato e i collegamenti con la Serena Bortone di Barbara Foria. Toni Bonji riproporrà infine lo scrittore demenziale Gustavo delle Noci. Tre le partite di oggi pomeriggio, prima del posticipo serale tra Inter e Lazio: l'ultima mezzora di Roma-Udinese sarà raccontata dall’attore Massimo Bagnato, aggiornamenti e i risultati anche di Cagliari-Atalanta, con lo scrittore Flavio Soriga e il conduttore Omar Fantini, e di Sampdoria-Fiorentina, con l’ex martellista Silvia Salis e il cantante Paolo Vallesi.

Due grandi atleti del passato protagonisti a Quelli che il calcio

