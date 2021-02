A Non è l'Arena lo scandalo mascherine, il medico anti vaccino e il caso Alberto Genovese. Torna Asia Argento

14 febbraio 2021 a

a

a

Stasera in tv, domenica 14 febbraio, su La7 classico appuntamento con Non è l'Arena, il talk condotto da Massimo Giletti. Inizio alle ore 20.30. Ovviamente la puntata si occuperà della nascita del governo di Mario Draghi. I ministri hanno giurato e ora dovranno mettersi al lavoro in una situazione del Paese complessa e particolarmente difficile. Confronto sul tema con ospiti protagonisti della politica: Maurizio Lupi, Tommaso Cerno, Daniela Santanché e Gianluigi Paragone. L'attenzione poi si sposterà sul caso Mario Benotti.

"Mi ha drogata, era violento. Ho temuto di essere uccisa". Il drammatico racconto della diciottenne stuprata da Genovese

Annunciate nuove rivelazioni sui titoli di studio già messi in discussione domenica scorsa e sulle consulenze ministeriali del giornalista mediatore coinvolto nell’indagine condotta dalla Procura di Roma sulla maxi commessa di mascherine acquistate dalla struttura commissariale. Ma sono ancora tanti i dubbi che rimangono sulla vicenda. Benotti e il commissario Domenico Arcuri si conoscono? E possibile che nei giorni della grande emergenza non si poteva risparmiare acquistando i dispositivi di protezione personale da altri fornitori? E la mancata conformità degli standard qualitativi? Confronto con Tommaso Cerno, Pierpaolo Sileri, Sandra Amurri e Pierluigi Stefani. Giletti affronterà un altro tema delicato in relazione alla pandemia: il caso dei medici del settore privato che si sentono discriminati rispetto a quelli del pubblico: ricevono il vaccino AstraZeneca che considerano meno efficace. Il capitolo Covid sarà chiuso dalla vicenda di Mariano Amici, dottore romano nei cui confronti è stato aperto un fascicolo dall'Ordine dei medici della capitale dopo le sue affermazioni contro il vaccino. Partecipano alla discussione Luca Telese, Mario Falconi, Maria Rita Gismondo e Alessandra Ravaioli.

In tv Martina e Ylenia, due delle ragazze che hanno denunciato Genovese: "Ecco perché ci mettiamo la faccia in televisione"

L'ultima parte della trasmissione è dedicata al caso Alberto Genovese, come accade ormai da settimane. La vicenda sembra aggiungersi a quelle del produttore hollywoodiano Weinstein e del finanziere milionario Epstein. Torna Asia Argento per affrontare un tema molto delicato: spesso la donna stuprata che denuncia diventa vittima non solo del violentatore ma anche di chi la giudica. In studio ancora le ragazze che accusano l'imprenditore milanese, pronte a rispondere alle critiche che hanno ricevuto nelle passate settimane, quando sono state bersaglio di una gogna mediatica. Parteciperanno a questa parte della trasmissione anche Andrea Catizone Folena e Pietro Senaldi.

Anna Tatangelo, siluro a Gigi D'Alessio per la storia con la fan? "Certe cose non si possono vedere" | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.