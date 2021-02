Linea Verde torna il 14 febbraio su Rai 1: viaggio tra le meraviglie della Tuscia e della Calabria

14 febbraio 2021 a

Linea Verde torna oggi, domenica 14 febbraio, con un nuovo appuntamento su Rai 1 dedicato a due splendide aree del nostro Paese, la Tuscia e la Calabria. Ecco alcune anticipazioni sui servizi di oggi, in onda a partire dalle ore 12.20.

I due territorio sono accomunati dalla vocazione alla bellezza e da un elemento naturale importantissimo: l’acqua, spettacolo della natura e risorsa per l’agricoltura e per l’economia. Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli saranno a Bagnaia, frazione di Viterbo, famosa in tutto il mondo per la sua splendida Villa Lante e i suoi giardini all’italiana. Tra passeggiate artistiche nel borgo e l’assaggio di prelibatezze gastronomiche locali, Ingrid e Beppe accompagneranno il pubblico in questo angolo della Tuscia, presentando anche alcune interessanti realtà della zona: un birrificio artigianale che nell’acqua trova il suo ingrediente principale e un vivaio molto particolare che ha deciso di dedicarsi esclusivamente alle piante grasse.

In provincia di Cosenza, invece, escursione nel versante calabro del Parco del Pollino, verso la piana di Sibari dove, grazie alla bonifica degli anni Sessanta, si coltivano le famose Clementine di Calabria Igp. Sui monti del Pollino, nel territorio di Civita, incontrerà guide ambientali, allevatori di uccelli rapaci e soprattutto un paesaggio plasmato dal lavorio dell’acqua e dei venti. Nella zona di Morano sarà la volta di un pastore e i suoi squisiti formaggi tradizionali come il Marsatico e la Felciata. Peppone esplorerà il paese di Lungro dove entrerà in contatto con la cultura, le tradizioni religiose, la musica e la lingua arbëreshe, e cioè degli "albanesi d’Italia". Infine si andrà alla scoperta del castello che domina il borgo di Corigliano e di altre meraviglie artistiche della zona e, a Rossano, dell’antica lavorazione della liquirizia, radice benefica che viene trasformata in gustosi dolcetti, come i tipici assabesi, caramelle gommose alla liquirizia e anice a forma di faccia o di animali.

