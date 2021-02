Anna Tatangelo, siluro a Gigi D'Alessio per la storia con la fan? "Certe cose non si possono vedere" | Foto

13 febbraio 2021 a

"Tengo gli occhi chiusi perché certe cose non si possono vedere". Sembra proprio una frecciata al suo ex marito Gigi D'Alessio, nelle ultime ore finito al centro del gossip per via della presunta relazione con la fan Denise Esposito, nata nel 1992 e pertanto 25 anni più giovane del cantante napoletano.

La frase nella didascalia che accompagna l'ultima foto pubblicata da Anna Tatangelo su Instagram, dove può contare su quasi 2 milioni di follower, sembra proprio rivolta a quest'ultima avventura che ha coinvolto il suo ex compagno, dal quale ha avuto nel 2010 il figlio (l'unico della coppia) Andrea.

La Tatangelo al contrario dopo la storia finita con D'Alessio si è sempre mantenuta piuttosto riservata relativamente alla sua vita privata e su di lei non ci sono particolari voci. Per quanto concerne la sua carriera, Anna è reduce dal successo di All together now, nel quale ha ricoperto le vesti di giudice insieme a Francesco Renga, Rita Pavone e J-Ax, nello show condotto da Michelle Hunziker.

