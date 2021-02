Karima, la figlia Frida è nata nel 2014 dall'amore con il fidanzato Riccardo

13 febbraio 2021 a

Karima è una cantante italiana, molto apprezzata dal pubblico. Si è sempre ispirata a Whitney Houston, che ha sentito per la prima volta a 7 anni. La cantante ha esordito da bambina - aveva 12 anni quando si è presentata a Bravo Bravissimo - e in poco tempo ha raggiunto il successo.

La voce di Karima apre la stagione di Visioninmusica

Nata a Livorno il 28 maggio 1985, Karima Ammar ha origini algerine per via del padre, mentre la madre è toscana appunto di Livorno. La svolta nel 2006 quando si piazza al terzo posto nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Nel 2009 arriva la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Come in ogni ora.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Karima ha avuto una figlia, Frida, nel 2014, nata dalla relazione con il fidanzato Riccardo.

