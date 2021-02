Michele Zarrillo, la figlia Valentina da un amore passato: poi Luca e Alice dalla moglie Anna Rita Cuparo

13 febbraio 2021 a

Michele Zarrillo è uno dei cantautori più apprezzati dal pubblico italiano. Nato a Roma il 13 giugno 1957, la svolta nella sua carriera è arrivata nel 1987, quando ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Zarrillo ha tre figli: Valentina (nata da una relazione durata 8 mesi che il cantautore ha avuto negli anni ’80), Luca, nato nel 2010 e Alice, nata nel 2012. Questi ultimi due sono frutto del suo amore con Anna Rita Cuparo, sua compagna da diverso tempo, anche lei musicista. Dopo essersi diplomata in violoncello, ha anche partecipato ai concerti del suo compagno, per poi dedicarsi completamente ai suoi figli.

Un altro episodio che ha segnato la vita del cantautore è avvenuto il 5 giugno 2013, quando Zarrillo è stato colpito da un infarto e ricoverato in codice rosso nel reparto di Terapia intensiva presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma. Fortunatamente Michele Zarrillo è tornato sulle scene il 7 ottobre 2014, data in cui si è esibito all’Auditorium Parco della Musica di Roma, in un concerto dove è stato accompagnato dai jazzisti Danilo Rea e Stefano Di Battista.

