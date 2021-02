Fausto Leali, dopo i matrimoni con Milena Cantù e Claudia Cocomello la terza moglie è la sua corista Germana Schena

13 febbraio 2021 a

Fausto Leali è uno dei cantanti più famosi in Italia. Le sue canzoni hanno rappresentato la colonna sonora per intere generazioni: A chi?, Io amo, Mi manchi e Ti lascerò, solo per citarne alcune. Per quanto riguarda la sua vita privata, è nato a Nuvolento, a Brescia, il 19 ottobre 1944.

Piuttosto vivace la sua vita sentimentale, con tre matrimoni e quattro figli. Le prime nozze sono state precedute dalla sua relazione con Mirella Gervasio. Poi la storia d’amore con Milena Cantù, sua prima moglie dal 1968 al 1983. Lei è stata famosa per essere stata la celebre ragazza del Clan, ex fidanzata di Adriano Celentano.

Fausto Leali, tre matrimoni e quattro figli. La prima moglie è Milena Cantù, ex fidanzata di Adriano Celentano

Fausto Leali e Milena Cantù hanno avuto due figlie, Samantha e Deborah. Il secondo matrimonio è stato con Claudia Cocomello, da cui l’artista ha avuto i due figli Lucrezia e Francis Faustino Leali. Negli anni 90, Fausto Leali ha incontrato la donna che, nel 2014, sarebbe diventata la sua terza moglie: Germana Schena, più giovane di 30 anni rispetto a lui. Germana è stata una corista dello stesso Leali. La donna ha avuto un figlio, Andrea, da una precedente relazione.

