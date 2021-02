L'Eredità, il nuovo campione è Marco: ma alla Ghigliottina non trova Comprensione

13 febbraio 2021 a

Nuovo campione a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. Marco infatti ha sbaragliato la concorrenza al Triello, per poi presentarsi alla Ghigliottina con un montepremi di 250.000 euro.

Un bottino sceso a 62.500 dopo le parole Parole, Guida, Orale, Problemi, Massima. Il nuovo campione ha optato per la soluzione Esame. Soluzione che però non è apparsa sin da subito convincente, tanto che Insinna ha fatto capire come in realtà la risposta esatta fosse un'altra. E così lo stesso conduttore ha rivelato come la parola giusta per sbloccare la Ghigliottina fosse Comprensione.

Niente bottino dunque per Marco, ma il concorrente riproverà a confermare il suo titolo e magari aggiudicarsi il montepremi nella puntata di domenica 14 febbraio, sempre su Rai1 dalle 18,45.

