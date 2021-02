Stasera in tv 13 febbraio, su La7 torna Eden un pianeta da salvare

13 febbraio 2021 a

Stasera in tv, sabato 13 febbraio, su La7 appuntamento con Eden un pianeta da salvare, il programma condotto da Licia Colò. Inizio alle ore 21.15. La puntata si annuncia particolarmente intensa e come sempre focalizzata su alcune delle zone più belle d'Italia. Stasera dalle isole Eolie e Procida a Mantova. Ma è previsto anche un reportage dal Cile. Si parte proprio dalle isole Eolie, un arcipelago magnifico, situato nel mar Tirreno e considerato uno degli angoli più belli del nostro Paese. Licia Colò inizierà da Vulcano e salirà fino alla cima del Gran Cratere della Fossa, ma percorrerà anche la Gola del Rio Grande e si avventurerà nelle antiche miniere di zolfo. Poi Lipari, l'isola principale, con la visita al centro storico, ormai quasi disabitato ma ricco di un fascino senza tempo. Andrà alla scoperta di una vecchia cava di pietra pomice, non più attiva dal 2007. Il tour si concluderà a Salina, l'isola gioiello incastonata nel blu del mar Tirreno e conosciuta per i suoi capperi. Famosa inoltre per aver ospitato le riprese de Il Postino, ultimo film di Massimo Troisi.

Di seguito approfondimento culturale con Valerio Rossi Albertini. In questa puntata descriverà il potere dell'energia eolica e come l'uomo l'abbia utilizzata nel corso dei secoli. Dalle macchine di Leonardo Da Vinci, fino alle intuizioni di Erasmus Darwin, nonno di Charles, l'autore della teoria dell’evoluzione. Ma prima di lasciare la Sicilia, Licia Colò farà anche un salto a Capo Milazzo, dove nel 2019 è stata creata un'area marina fortemente voluta dagli abitanti. Poi un'altra isola, stavolta Procida. Sarà Mister Nat a far scoprire quella che nel 2022 sarà la capitale italiana della cultura.

Nella seconda parte della serata ecco Mantova. Città ricca di fascino, storia, monumenti. Stavolta Licia Colò si avventurerà nel maestoso Palazzo Te, riportato all'antico splendore dopo un lungo restauro. Poi una intensa e dettagliata visita tra quelli che sono considerati gli angoli più belli dell'incantevole città. Approfondimento sui temi ambientali, visto che Mantova sta dedicando grande attenzione proprio al futuro. Colò ne parlerà con il segretario lombardo di Legambiente.

Nel corso della puntata è annunciato anche un servizio molto particolare, quello di Roberta Spinelli che documenterà con video considerati addirittura scioccanti, il modo in cui vengono trattati i suini all'interno degli allevamenti intensivi. L'ultima parte della puntata sarà dedicata al Cile, considerato uno degli angoli più particolari di tutto il mondo.

