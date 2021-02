Gigi D'Alessio, tre figli con Carmela Barbato: poi Andrea da Anna Tatangelo. Ora il flirt con la giovane fan Denise

13 febbraio 2021 a

Gigi D'Alessio è uno dei cantanti più popolari in Italia. Nato il 24 febbraio 1967 sotto il segno dei Pesci, da cantante neomelodico è passato nel tempo a brani pop che hanno riscosso un notevole successo nel pubblico. Per quanto riguarda la sua vita privata, D'Alessio è stato al centro del gossip per la sua storia con la collega Anna Tatangelo.

Gigi D'Alessio, la rottura con Anna Tatangelo e L'amore per i quattro figli e i due nipoti

La coppia ha vent’anni di differenza e all’epoca in cui si sono conosciuti Gigi D’Alessio era sposato con Carmela Barbato da oltre 20 anni. La donna gli ha dato tre figli: Claudio, Ilaria e Luca. Anna e Gigi si conobbero alla fine di un concerto quando la giovane cantante (all’epoca 16enne), venne invitata dal padre a farsi scattare una foto insieme al cantante. Di lì a un anno l'artista napoletano si offrirà di produrre il primo disco della Tatangelo, conquistato dalla sua voce. Nel 2006 sboccia l’amore, consacrato nel 2010 dall’arrivo di Andrea, primo ed unico figlio della coppia.

Dopo la separazione negli ultimi giorni D'Alessio è di nuovo al centro del gossip per via della presunta relazione con una sua giovane fan: Denise Esposito, nata nel 1992. La ragazza ha origini campane e non appartiene al mondo dello spettacolo.

