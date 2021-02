Danilo Rea, pianista di fama internazionale: con i New Perigeo record di concerti insieme a Cocciante e Gaetano

13 febbraio 2021 a

Danilo Rea è un pianista di fama internazionale, protagonista nella musica jazz. Nato sotto il segno del Leone a Vicenza, il 7 agosto 1957, figura appunto tra i più famosi e affermati esponenti del jazz in Italia, e ha conseguito il diploma al Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

L’esordio risale al 1975, nel trio composto da lui stesso e dai musicisti Enzo Pietropaoli e Roberto Gatto. Ha contribuito alla formazione dei New Perigeo, di cui è fondatore insieme a Giovanni Tommaso. Il gruppo ha tenuto 62 concerti in 70 giorni con Rino Gaetano e Riccardo Cocciante. Nel corso della sua carriera ha suonato con jazzisti del calibro di Chet Baker, Lee Konitz, John Scofield, Joe Lovano, Art Farmer.

Per quanto riguarda altre curiosità sul suo conto, Doctor 3 è il nome del trio a cui ha dato vita con con il contrabbassista Enzo Pietropaoli e il batterista Fabrizio Sferra. Nel 1998, il suo album The Tales of Doctor 3 si è rivelato il miglior disco di jazz italiano. Ha collaborato, tra i tantissimi, con Mina, Baglioni, Pino Daniele, Celentano e Gino Paoli. Con quest'ultimo ha partecipato al festival di Sanremo nel 2014. E' noto infine per le sue esibizioni estemporanee, magiche e impeccabili.

