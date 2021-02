Rita Pavone, i figli Giorgio e Alessandro avuti da Teddy Reno: il matrimonio ostacolato dalla famiglia di lei

13 febbraio 2021 a

Rita Pavone è una delle regine della musica italiana, nata il 23 agosto 1945 sotto il segno del Leone. Con i suoi 153 centimetri d’altezza e una voce portentosa, Rita è riuscita a farsi amare come una stella internazionale, vincendo anche molti concorsi negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la Pavone è felicemente sposata con il produttore discografico Teddy Reno. Dal matrimonio, celebratosi nel 1968, sono nati due figli: Giorgio e Alessandro.

Il suo matrimonio con Ferruccio Merk Ricordi, in arte Teddy Reno, fu molto ostacolato dalla famiglia della cantante: "Non mi perdonarono il matrimonio con Ferruccio, ma quella era una cosa su cui non ero disposta ad avere rimpianti, era troppo preziosa per me. Siamo stati ostacolati come coppia, infangati, ma oggi siamo ancora qui”, ha raccontato in una vecchia intervista a Libero. Il suo idolo è stato Elvis Presley, che ha avuto l’occasione di conoscere dal vivo e che gli avrebbe anche dedicato un quadro, che la cantante tiene gelosamente custodito in casa sua.

