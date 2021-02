Belen Rodriguez incinta di 16 settimane, la pancia non si vede ancora. Una fan commenta: "Io ero già un baule" | Video

13 febbraio 2021 a

Belen Rodriguez è sempre più raggiante. La showgirl argentina infatti ha da pochi giorni ufficializzato la sua seconda gravidanza, frutto dell'amore con Antonino Spinalbese.

Belen incinta di Antonino Spinalbese, De Martino contro la ex moglie: gravidanza arrivata troppo presto

Dopo Santiago avuto con l'ex marito Stefano De Martino, Belen dunque è pronta ad accogliere una sorellina per il suo bambino. E così sui social, in particolare su Instagram dove conta quasi 10 milioni di follower, ha voluto pubblicare un breve video dove appare in intimo al quinto mese di gravidanza.

La pancia ancora in pratica non c'è, tanto che una fan le commenta così: "Io a tre mesi ero già un baule". La didascalia che invece accompagna il video dell'argentina è un eloquente: "Ti aspetto". Secondo le indiscrezioni, Belen dovrebbe dare alla luce una femminuccia, con i nomi Tabita e Celeste tra i preferiti dalla coppia Rodriguez-Spinalbese.

Belen Rodriguez incinta di Antonino Spinalbese, arriva una femminuccia e impazza il toto nomi: Tabita e Celeste i preferiti

