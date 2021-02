Irene Grandi, il matrimonio fallito con Alessandro Carotti. Poi le nozze con l'avvocato Lorenzo Doni

13 febbraio 2021 a

Irene Grandi è una cantante rock italiana, tra le più amate dal pubblico. Ha pubblicato più di 10 album ed ha collaborato con artisti del calibro di Jovanotti, Vasco Rossi, Pino Daniele, Eros Ramazzotti e Claudio Baglioni. E' nata a Firenze il 6 dicembre 1969, sotto il segno del Sagittario.

Per quanto riguarda la sua vita privata, si è sposata con Alessandro Carotti con il quale ha divorziato nel 2010, dopo 7 anni di matrimonio. A distanza di cinque anni dalla fine della sua lunga storia d’amore, Irene ha conosciuto Lorenzo Doni, un avvocato e istruttore di golf. Si sono sposati il 2 luglio nel 2018 a Narbolia, in provincia di Oristano. I figli per Irene Grandi non sono mai arrivati.

Il marito Lorenzo è nato a Firenze, ama molto la Sardegna dove ha molti amici.

