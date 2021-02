Marcella Bella, con il marito Mario Merello i figli Giacomo, Carolina e Tommaso. La storia con Red Canzian

13 febbraio 2021 a

Marcella Bella è una delle cantanti più popolari della musica italiana. Nata a Catania il 18 giugno del 1952, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, sorella del cantautore Gianni, sin da piccola è appassionata di musica e ama cantare. La sua carriera nel mondo della discografia comincia negli anni ’70, quando vince l’edizione del 1973 del Festivalbar e conquista il pubblico con la sua storica canzone Montagne verdi. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha sposato nel 1989 l’imprenditore milanese Mario Merello.

La coppia ha tre figli: Giacomo, Carolina e Tommaso. In una vecchia intervista rilasciata al blog tremenza.it, la cantante ha dichiarato: “Il primo figlio l’ho fatto da giovane, a 26 anni. La mia secondogenita è arrivata dopo 12 anni, l’ultimo solo 11 mesi dopo. Desideravo stare con loro, avevo voglia di vederli crescere. La cosa bella è che dopo l’allontanamento dalla musica, non appena ho ripreso e mi sono fatta rivedere, come d’incantesimo la gente è tornata con me. Non mi avevano dimenticato, una magia". Da giovanissima, Marcella ha avuto un flirt con Red Canzian, all’epoca appena divenuto il bassista dei Pooh.

La loro storia d’amore, però, è durata solo pochi mesi. Nel 1979 la cantante ha conosciuto l’imprenditore milanese Mario Merello, con il quale si è sposata appunto nel 1989. Per poter crescere i suoi bambini, inoltre, Marcella si è ritirata a vita privata per qualche anno, ma negli ultimi anni è tornata sul palco e più in forma di prima.

