Dolcenera, l'amore con Gigi Campanile e la crisi a causa della passione in diretta tv con Francesco Baccini

Dolcenera è una delle cantanti più apprezzate nel mondo della musica italiana. Nata il 16 maggio del 1977, all'anagrafe Emanuela Trane, è una cantante in grado di coniugare la musica pop, tendenzialmente leggera, a testi profondi e particolarmente emotivi. Sin da giovanissima ha intrapreso la sua grande passione per la musica.

Dall’età di 6 anni ha studiato pianoforte, poi il clarinetto e il canto e a soli 14 anni ha composto le sue prime canzoni. La sua è una rapida ascesa verso la notorietà e il successo: vince il Festival di Sanremo (sezione Nuove Proposte) nel 2003 e diventa un’icona della televisione. Per quanto riguarda la sua vita privata, il fidanzato di Dolcenera è Gigi Campanile, suo storico manager. I due hanno vissuto un momento di crisi nel 2005, quando la cantante ha partecipato al reality Music Farm.

Nel corso del reality infatti ha avuto una breve ma intensa relazione con il collega Francesco Baccini, il quale ha lasciato la sua ragazza in diretta televisiva. La storia tra i due sembrava destinata a decollare ma al termine della trasmissione Dolcenera ha deciso di tornare con Gigi Campanile, considerato come un punto fermo della vita reale. La cantante è diventata un’icona del mondo omosessuale per il suo impegno nella lotta dei diritti gay, tanto che nel 2009 è stata madrina del Gay Pride di Genova.

