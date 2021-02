Melissa Satta, il figlio Maddox da Kevin Prince Boateng. Le storie con Gianluca Vacchi, Daniele Interrante e Bobo Vieri

13 febbraio 2021 a

a

a

Melissa Satta è una famosa showgirl. Nata a Boston il 7 febbraio 1986 da genitori sardi che si trovavano lì per lavoro. Da sempre appassionata di sport, ha praticato il karate che ha praticato a livello agonistico, poi ha giocato a calcio con la squadra femminile del Quartu Sant’Elena.

Melissa Satta, dopo il matrimonio finito con Kevin Prince Boateng pensa a sorridere e allenarsi su Instagram | Video

Dal 26 settembre 2005 ha intrapreso la sua carriera in tv, vestendo i panni di velina a Striscia la notizia, insieme a Thais Wiggers. Poi il successo nella moda e ancora in tv, dove ha partecipato come ospite fissa a Tiki Taka, la trasmissione sportiva Mediaset allora condotta da Pierluigi Pardo.

Verissimo, Elena Santarelli racconta la malattia del figlio Giacomo

Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto delle relazioni con l'imprenditore Gianluca Vacchi, l'ex tronista Daniele Interrante e l'ex centravanti della Nazionale Bobo Vieri. Poi il matrimonio con un altro giocatore, il ghanese Kevin Prince Boateng, dal quale ha avuto anche il figlio Maddox, nato nel 2014. La coppia si è separata a fine 2020.

Melissa Satta, Boateng è alle spalle: "Voglio dare a mio figlio Maddox un fratellino o una sorellina"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.