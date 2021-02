Elena Santarelli, l'amore con il marito Bernardo Corradi: galeotto un calendario. I due figli Giacomo e Greta

13 febbraio 2021 a

Elena Santarelli è una showgirl italiana. Nata il 18 agosto 1981 sotto il segno del Leone a Latina, ha mosso i primi passi nell’alta moda sfilando per alcuni dei migliori stilisti italiani. Il vero salto verso la fama, però, è arrivato con il ruolo di valletta a L’Eredità, condotto allora da Amadeus. Poi la svolta con la partecipazione nel 2005 a L'Isola dei famosi, con successivo calendario sexy sulla rivista Max.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Elena Santarelli ha conosciuto il marito, l’ex calciatore Bernardo Corradi, nel 2006, quando ancora era fidanzata con un altro uomo, Andrea. Lei stessa ha raccontato questo aneddoto a Pomeriggio5: “Ho trovato la foto di Bernardo su un calendario. Quando è finita la mia storia, gli ho mandato un sms e dopo due settimane ci siamo incontrati". Insomma, un vero e proprio colpo di fulmine. I due si sono sposati nel 2014 e hanno due figli, Giacomo (2009) e Greta Lucia (2016). Il loro figlio Giacomo è riuscito a sconfiggere un tumore.

Un dramma che ha sconvolto la vita della Santarelli: "E' stata la prova più difficile della mia vita. Non mi sono mai chiesta perché questa cosa sia successa proprio a me, l’ho accettata. Ho sofferto ma l'abbiamo superata", ha rivelato in una vecchia intervista. Il tumore diagnosticato nel 2017 è stato sconfitto due anni più tardi.

