Amici 2021, posti per il serale illimitati. Allievi pazzi della new entry Gaia, la reazione delle fidanzate | Video

Manca circa un mese al serale di Amici 2021, il talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Durante la puntata di sabato 13 febbraio, oltre alla curiosa coreografia del cantante Leonardo, rimasto con indosso soltanto la maglietta durante la sua esibizione, da segnalare la comunicazione da parte della stessa De Filippi, la quale ha annunciato che i posti per il serale sono illimitati e che quindi saranno soltanto i professori a determinare chi merita di andarci o meno.

Si sono esibiti molti allievi (tra questi i cantanti Esa, Sangiovanni e Tancredi) ed è stato presentato un disco nel quale sono contenuti tutti gli inediti dei cantanti della classe.

Preparazione in vista del serale di Amici 2021

Nel corso della puntata poi spazio anche al gossip con i commenti di Deddy, Sangiovanni e Aka7even sulla new entry Gaia (e le reazioni delle loro fidanzate). Ospite della trasmissione Rocco Hunt, il quale canterà Ti volevo dedicare.

In questa occasione annuncerà il suo nuovo singolo Che me chiamme a fa, feat Geolier, in uscita il prossimo 19 febbraio. Spazio pure alla hit estiva A un passo dalla luna, interpretata con Ana Mena, che si è aggiudicata quattro dischi di platino.

