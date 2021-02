Paolo Bonolis, due matrimoni e cinque figli. La relazione con Laura Freddi

13 febbraio 2021 a

Paolo Bonolis è atteso ospite di "C'è Posta per te", lo show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e in onda stasera in tv, sabato 13 febbraio, dalle ore 21,20. Chissà quale sorpresa farà il conduttore, tra i più apprezzati del pubblico televisivo italiano, oltre che ti (circa 10 milioni di euro all'anno). Una carriera lunghissima per il conduttore nato a Roma che compirà 60 anni il prossimo giugno. Ha iniziato alla Rai, però trova il successo a Mediaset, poi di nuovo in Rai e quindi il ritorno a Mediaset, conducendo svariati programmi che hanno fatto epoca, spesso con il suo amico e collega Luca Laurenti con il quale collabora dal 1991. A marzo tornerà in tv con Avanti un altro.

Ha cominciato la sua carriera nel 1980 con la conduzione, a 19 anni, del programma per ragazzi 3, 2, 1... contatto! Poi in Mediaset eccolo a Bim bum bam, con il mitico pupazzo Uan, un'esperienza durata dieci anni sino al 1991. Poi conduce Urka, Bulli e Pupe e il programma cult Non è la Rai. Poi nella tv pubblica conduce I Cervelloni, Beato tra le donne, Miss Italia, Luna Park, La Zingara e il Festival di Castrocaro. Diventa uno specialista della fascia che va in onda prima del telegiornale serale e delle prime serate. Tornato in Mediaset infila un programma dietro l'altro: Tira e Molla, Il gatto e la volpe, Un disco per l'estate, Ciao Darwin (otto stagioni), Chi ha incastrato Peter Pan?, Striscia la Notizia. Di nuovo in Rai per Domenica In (2003 e 2004), Affari Tuoi (dal 2003 al 2005)e due edizioni del Festival di Sanremo (2005 e 2009). Poi ancora Mediaset: Il senso della vita, Avanti un altro (dal 2011), Scherzi a parte e Music.

La vita privata. Bonolis è stato sposato dal 1983 al 1988 con la psicologa Diana Zoeller, da cui ha avuto due figli: Stefano e Martina. Successivamente è stato legato per diversi anni con la showgirl Laura Freddi conosciuta durante il programma cult Non è la Rai. Dal 1997 è sentimentalmente legato a Sonia Bruganelli, che è diventata ufficialmente sua moglie nel 2002. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Silvia, Davide ed Adele. Silvia è diversamente abile e ha anche partecipato alle Special Olympics dove ha vinto diverse medaglie. Nell’ottobre del 2020 è diventato nonno di Theodore, figlio di sua figlia Martina.

