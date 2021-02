Oggi in tv, 13 febbraio, su Rai1 c'è ItaliaSì: Nadir Arber tra gli ospiti di Marco Liorni

13 febbraio 2021 a

Pomeriggio su Rai1 con l'ormai classico appuntamento con ItaliaSì a partire dalle ore 16,45. Conduce Marco Liorni insieme a commentatori fissi e nuovi arrivi sul podio. Diversi i personaggi dello spettacolo e della cultura oltre che persone comuni.

Sul podio salirà per primo Lino Patruno, uno dei più grandi jazzisti italiani e grande amico del cantautore genovese Luigi Tenco, quindi Gianluca Branco, pugile, già campione dei superleggeri e dei pesi welter, che a 50 anni sogna ancora il mondiale. Ci sarà poi Roberto che ha 67 anni, e si mette in gioco per spiegare come la sua passione per i cavalli gli abbia risolto certi rapporti con la gente e il lavoro; Thomas, invece, che è riuscito a pilotare aerei di linea per 13 anni, racconta cosa è successo dopo. Christiane Filangieri, infine, racconterà al pubblico dettagli inediti della propria vita e della propria carriera (ha partecipato a I Cesaroni e a Il paradiso delle signore) partendo dalle piccole cose che la rendono felice. Si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi portando in alcuni casi a duri confronti.

Si parlerà poi inevitabilmente di attualità legata a Covid e vaccini, con una nuova speranza contro la pandemia che arriva da Israele: un farmaco poco costoso, facilissimo da usare e con pochi effetti collaterali, che sarà illustrato sul podio dal professor Nadir Arber che afferma di aver trovato la cura per al Coronavirus che ormai da un anno sta flagellando la vita di tutte le persone nel mondo.

