Francesco Sarcina: l'abuso di stupefacenti, l'aiuto di J-Ax e la separazione da Clizia Incorvaia

Francesco Sarcina ospite oggi pomeriggio di Verissimo, su Canale5, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin in cui racconterà la sua vita non nascondendo luci e ombre del suo passato. L'occasione gliela offre anche la sua autobiografia "Nel mezzo" da poco pubblicata. Il musicista ripercorre anche situazioni molto delicate come l'abuso di sostanze stupefacenti, che lo hanno portato quasi a un passo dall'overdose. "Per colpa di un’altra persona della quale ero molto innamorato, sono stato trascinato in un buco nero nel tentativo di starle vicino. Lei faceva uso di sostanze pesanti. Una volta ho voluto provare anch’io per capire cosa sentisse e per maledire tutta questa situazione. Lei è andata in overdose, io per fortuna non ho rischiato la vita ma è stata una bella mazzata” ha raccontato Sarcina. Se ne è uscito il merito è di J-Ax. "L'ho chiamato per capire come potevo fare per uscirne e mi ha aiutato. Alla fine è stata una lotta durata anni. Ora il demone si è trasformato, sono arrivato alla fine ma è stata dura" ha svelato il cantante delle Vibrazioni.

Sarcina, 44 anni e nato Milano da genitori pugliesi, è cantautore e chitarrista italiano, frontman del gruppo musicale pop rock Le Vibrazioni con cui hanno ottenuto il successo con il singolo Dedicato a te (2003). Nel 2010 scrive e canta un brano contenuto nel concept album Romanzo criminale, Libanese il Re, estratto come primo singolo. Nel febbraio 2011 partecipa insieme a Giusy Ferreri al Festival di Sanremo duettando nel brano Il mare immenso.

Nel 2016, insieme alla moglie Clizia Incorvaia, ha preso parte alla quinta edizione dell'adventure game italiano Pechino Express. Nel 2019 poi la coppia è scoppiata e numerose sono state le indiscrezioni riguardanti tradimenti. "I gossip mi hanno fatto sorridere, ma vanno tutelati i figli: ho sofferto molto per loro" ha detto a Verissimo. L’artista è padre di due figli: Tobia Sebastiano, nato da una precedente relazione del cantante, e di Nina, venuta al mondo dalla sua unione con Clizia.

