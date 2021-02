Francesca Sofia Novello, l'amore per Valentino Rossi e le indiscrezioni delle nozze. Chi è

13 febbraio 2021 a

Dalle sue passioni alla moda, fino all’amore da favola con Valentino Rossi: Francesca Sofia Novello si racconta oggi, sabato 13 febbraio, a Verissimo ospite di Silvia Toffanin su Canale5 (dalle ore 16). Proprio il campione di Tavullia, sul suo profilo Instagram, ha incitato la sua fidanzata con una storia in cui ha scritto "vai amore". Rossi tra pochi giorni festeggerà 42 anni, avvicinandosi tra l'altro all'esordio con il Team Petronas, sua nuova sfida professionale. Francesca parlerà della sua carriera da modella ed ovviamente della sua dolce metà e chissà che non possa esserci qualche dettaglio in più sulla vita privata della coppia. Magari qualche indiscrezione sulle loro nozze che, secondo alcune voci, potrebbero tenersi entro l’anno.

Francesca Sofia Novello, 26 anni, è una modella di lingerie ed ex ombrellina del motomondiale. Nata ad Arese, dopo il diploma di scuola superiore ha intrapreso gli studi all’università (è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza). Dal 2016 è la fidanzata con Rossi: si sono conosciuti in una delle tappe del MotoGp. Franesca, anche influencer in grande crescita con quasi 350mila followers su Instagram, ama molto i tatuaggi: ha impresso un cuore sul polso destro, la parola Honions sul fianco sinistro e In aeternum sul braccio destro.

Molto riservata, il grande pubblico televisivo ha conosciuto Francesca solo lo scorso anno, quando Amadeus l’ha scelta per far parte della squadra di donne che si è avvicendata sul palco dell’Ariston lo scorso anno in occasione del Festival di Sanremo. Nell’occasione ha mostrato carattere e capacità di stare sul palco, il che potrebbe in futuro regalarle anche altre esperienze televisive. E la sua ospitata a Verissimo arriva praticamente un anno dopo rispetto all'esperienza sanremese. Legatissima alla sua famiglia, ha un fratello, Nicola, che lavora come deejay in giro per il mondo ma da qualche anno è un resident ad Ibiza con il nickname di Nico Nine.

