Il cantante mascherato 2, cinque personaggi rimasti in gara: nuovi indizi sui concorrenti. I nomi dei vip

Sono rimasti cinque i personaggi in gara ne Il Cantante mascherato 2, il programma di Rai1 che venerdì 12 febbraio ha visto l'eliminazione della Tigre Azzurra e della Giraffa con relativo "giù la maschera". Quindi identità svelata: si è trattato di Mauro Coruzzi in arte Platinette (Tigre Azzurra) e Katia Ricciarelli (Giraffa). Nella precedente puntata era stata svelata l'identita di Baby Alieno (Gigi e Ross) e Pecorella (Alessandra Mussolini). Vediamo chi potrebbero essere gli altri volti nascosti dietro la maschera alla luce dei nuovi indizi. La prossima sfida della trasmissione condotta da Milly Carlucci è in programma venerdì 19 febbraio. Restano in gara Pappagallo, Orsetto, Lupo, Gatto e Farfalla.

ORSETTO Vince in apertura di programma lo spareggio con la Tigre Azzurra. La nuova esibizione la fa per ultimo e canta "24 mila baci". L'indizio: "Amo le avventure sportive e pericolose, più son difficili e più mi piacciono. Io di qui non voglio più uscire. Forse non siamo più abituati alla purezza, l'orsetto mi ha insegnato a coccolare". Valentino Rossi, Paolo Belli, Simone Montedoro, sono questi i nomi più gettonati al momento.

FARFALLA Cresce il mistero. La Farfalla canta in spagnolo. Nella clip parla di un “bruco”, suo figlio, a cui è molto legata. Maschera impegnativa (basti pensare alle ali) e chi la muove sa ballare. Giuria e social pensano ad Anna Tatangelo che sa cantare e ballare.

GATTO "Come i gatti so adattarmi a qualsiasi situazione ho vissuto la vita come un re, un barone, un rivoluzionario e anche un giullare. Niente può spaventarmi, perché quello che non uccide, fortifica", viene detto nella clip di presentazione del Gatto. Potrebbe trattarsi di una donna, ma Patty Pravo al centro della giuria non condivide. Caterina Balivo ipotizza si tratti di Rosalinda Celentano ed è così anche per gli altri giudici tranne Francesco Facchinetti che dice Serena Autieri.

LUPO Arriva e canta con disinvoltura I Pooh con Chi fermerà la musica. Indizi: "Passo parecchie ore davanti allo specchio ma non sono vanitoso. Non do mai indizi sbagliati, anzi. Sono un lupo semplice, tranquillo, mi piace essere così, amo la mia vita, non ho mai dimenticato i valori veri, come la famiglia e gli amici. Affronto la vita come sono, dritto, vero e senza maschere. Sono un uomo normale e mi piace essere così". Francesco Facchinetti e Patty Pravo si soffermano sulla cadenza napoletana e dicono Gigi D'Alessio. Caterina Balivo ipotizza Alessandro Siani, mentre Insinna immagina una reunion dei Pooh con Roby Facchinetti.

PAPPAGALLO Una maschera che affascina. Canta per primo e fornisce questo indizio: "Ci siete quasi o forse no, qualcuno di voi mi conosce davvero bene. Tutto questo è molto divertente ed è la ragione per la quale ho scelto di vivere queste avventura. Vedete, per capire chi sono, basta aggiungere un po' di colore e tutto prende un'altra luce. Io sono come un fiume, nasce in maniera turbolenta, ma in pianura scorre gentile, riservando qualche sorpresa". Facchinetti punta su Red Canzian, così come Caterina Balivo, mentre Patty Pravo punta su Christian De Sica. Costantino Della Gherardesca va su Piero Pelù. Prima di andare via il Pappagallo fa il riferimento alla frase "dammi solo un minuto" che ci porta ai Pooh. Nomi vip dietro le maschere ma sono solo ipotesi. La fantasia è al lavoro e venerdì scopriremo dell'altro.

