Il Cantante mascherato 2, svelato il vip nascosto nella Giraffa: una grande cantante

13 febbraio 2021 a

Il Cantante mascherato 2 svelta la seconda identità della terza puntata in onda su Rai1 venerdì 12 febbraio 2021. Si tratta di quella della Giraffa che va allo spareggio con il Lupo. Il giù la maschera rivela la cantante lirica Katia Ricciarelli che era stata pronosticata da alcuni della giuria e dal pubblico dei social.

In apertura era toccato alla Tigre Azzurra rivelarsi nello spareggio perso con l'Orsetto (dietro la maschera c'era Platinette).

La sfida fra Giraffa e Lupo arriva dopo la mezzanotte ed è fra "due grandi personaggi" come dice Milly Carlucci annunciando lo spareggio rapido. L'accesso alla semifinale alla trasmissione se lo giocano infatti la Giraffa (maschera molto popolare fra i social con molti che pensano si tratti di Katia Ricciarelli, altri di Ivana Spagna o Raffaella Carrà) e il Lupo. Anche questa è una maschera affascinante e misteriosa che ha scatenato la fantasia sull'identità del vip nascosto.

Si è pensato, da parte della giuria a Siani, Gigi D'Alessio, Roby Facchinetti. Idee poco chiare da parte della giuria. Una maschera si rivela e un'altra si qualifica. Tutti pronti a scoprire chi è il personaggio in attesa del voto che arriva e promuove il Lupo che va in semifinale. "Complimenti al nostro Lupo, la sua identità rimane segreta" dice Milly Carlucci. C'è tempo per pensarci, mentre ecco che si scoprirà la Giraffa.

Scatta così il "giù la maschera" per la Giraffa. ""Voltati Giraffa", grida Milly Carlucci. Conto alla rovescia ed ecco che l'identità è quella di Katia Ricciarelli che esce dal costume della Giraffa stanca ma felice e ringrazia per l'esperienza.

Restano adesso cinque le maschere in gara (delle nove partite, le puntate sono cinque), con la semifinale in programma venerdì prossimo sulla rete ammiraglia della Rai. Cinque maschere avvincenti. Si tratta dell'Orsetto, della Farfalla, del Gatto, del Lupo e il Pappagallo.

