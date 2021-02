Grande Fratello Vip eliminata Maria Teresa Ruta. Salvi Andrea e Samanta

12 febbraio 2021 a

a

a

Grande Fratello Vip, eliminata Maria Teresa Ruta. Il pubblico del reality di Canale 5 ha decretato l'uscita dalla casa della concorrente, rimasta al ballottaggio con Samanta De Grenet, dopo che il primo vip a salvarsi era stato Andrea Zenga. Si salvano quindi gli altri due concorrenti in nomination. Il verdetto è arrivato al termine di una puntata ricca di colpi di scena e di emozioni.

Grande Fratello Vip, scontro tra Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta: "E' una stratega e un'attrice" | Video

Il 39esimo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini si avvicina al termine: la finale si terrà infatti lunedì 1 marzo. Alla fine del Grande Fratello Vip, sempre su Mediaset, partirà poi un altro reality, quello dell'Isola dei Famosi. La puntata di venerdì 12 febbraio ha avuto diversi momenti molto "caldi", come detto prima. A cominciare dal nuovo scontro tra Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta. L'ex concorrente del Gf Vip ha definito la Ruta una "stratega" e una "attrice" per certi suoi comportamenti e affermazioni all'interno della casa, che sarebbe stati diretti ad accattivarsi le simpatie del pubblico a discapito della sincerità e di rapporti veri con gli altri concorrenti. La reazione stizzita e a tratti furiosa della Ruta, tuttavia, ha ricevuto il sostegno anche di Pupo e Antonella Elia - i due opinionisti del programma - così come della figlia Guendalina, ospite in studio, che ha difeso la madre evidenziandone il carattere genuino e trasparente.

Grande Fratello Vip 5, il bilancio di Signorini: "Qualche caduta inevitabile. Alda D'Eusanio? Scheggia impazzita"

Sembra poi essersi rasserenato definitivamente il rapporto tra Walter Zenga e i due figli, Andrea e Niccolò: un lungo e a tratti commuovente dialogo tra i tre ha riportato il sereno dopo settimane di accuse, dibattiti, scontri sui social e diatribe che hanno visto protagonisti anche le ex mogli del portiere della nazionale. Infine le clasiche sorprese per i nominati: oltre ad Andrea Zenga hanno ricevuto gradite sorprese sia Samanta, con il collegamento con la sorella, che Maria Teresa, che ha ricevuto una lettera molto toccante da parte del figlio, di cui riportiamo un estratto video di seguito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.