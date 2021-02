Grande Fratello Vip, scontro tra Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta: "E' una stratega e un'attrice" | Video

12 febbraio 2021 a

a

a

Al Grande Fratello Vip è andato in scena un duro scontro tra Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta. La polemica, avviata già in settimana, si è ripetuta nel corso della puntata di venerdì 12 febbraio, come testimoniato dai video che riportiamo di seguito.

Malgioglio è stato invitato in trasmissione dal conduttore, Alfonso Signorini, per motivare le sue dure affermazioni. "E' una stratega e un'attrice", aveva detto l'ex concorrente della casa che pure all'inizio aveva stretto un bel legame con la Ruta.

La risposta di Maria Teresa, che ha raggiunto il conduttore, il cantante e gi altri ospiti in studio, uscendo per un po' dalla casa, non si è fatta attendere. In studio, tuttavia, si sono schierati a suo favore sia Pupo che Antonella Elia, i due opinionisti del programma, così come la figlia Guendalina, che ha elogiato la mamma e sottolineato i tratti ingenui e genuini del suo carattere, rispendendo al mittente qualsiasi accusa di doppiogiochismo. Dopo queste ferme prese di posizione Malgioglio, vistosi in "minoranza" ha detto di voler uscire dallo studio e ha battuto in ritirata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.