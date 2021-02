Il Cantante mascherato 2, svelata l'identità della Tigre Azzurra: Patty Pravo aveva capito tutto

12 febbraio 2021 a

Svelata l'identità della Tigre Azzurra al Cantante Mascherato 2. Nella puntata di venerdì 12 febbraio, la Tigre Azzurra ha perso allo spareggio con L'Orsetto ed è arrivato il "giù la maschera" scandito dallo studio del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Sorpresa, ma non per tutti: dietro la maschera ecco Platinette, pseudonimo di Maurizio Umberto Egidio Coruzzi, detto Mauro. Una volta smascherato, Platinette rende omaggio a Patty Pravo che dalla giuria aveva detto trattarsi proprio di lui: Mauro Coruzzi.

Mauro Coruzzi in arte Platinette fa notare dal centro dello studio che Patty Pravo non è stata messa per caso al centro della giuria. In precedenza Costantino Della Gherardesca davanti alla Tigre Azzurra aveva detto di pensare a Guillermo Mariotto. Una scelta che ha portato Flavio Insinna a mostrare molti dubbi e anche a fare una faccia che costringe la padrona di casa Milly Carlucci a intervenire.

La terza puntata de Il Cantante Mascherato 2021 vede Albano presente nei panni dell' investigatore per Milly Carlucci. La conduttrice ha evidenziato in apertura di programma, prima della sfida fra Tigre Azzurra e Orsetto, che ci sarà la possibilità di assistere ad altri incredibili colpi di scena con due personaggi che verranno smascherati.

Poi lo scontro fra il simpatico ed enigmatico Orsetto che si esibisce dopo la Tigre Azzurra. Lo scontro fra i due vedrà poi il successo dell'Orsetto che quindi resta in gara mentre esce di scena la Tigre Azzurra. Un avolta smscherato tutta la sorpresa della giuria non certo quella di Patty Pravo, amica di Platinette, che aveva intuito che sotto la maschera c'era proprio lui. Una scelta che si è rivelata poi vincente. Il programma è andato avanti con altre avvincenti esibizioni fra conferme e anche sorprese anche rispetto alle convinzioni che pubblico e giuria si erano fatti.

