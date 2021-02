"Perfect", il capolavoro di Ed Sheeran in versione pianistica del maestro Maurizio Mastrini | Video

12 febbraio 2021 a

“Perfect” il capolavoro della music Pop di Ed Sheeran in una versione pianistica da concerto di Maurizio Mastrini. Nella settimana di San Valentino in uscita il singolo “Perfect” estratto dall’album “Lockdown” .

Dopo l'uscita nei primi giorni di gennaio del suo ultimo album “Lockdown”, composto durante i mesi di chiusura nazionale a causa della pandemia Covid-19, il pianista umbro Maurizio Mastrini torna di nuovo in scena con “Perfect” un brano che, in linea con le tematiche dell’album, è incentrato sul tema dell’amore. “Perfect” non è altro che la rivisitazione pianistica del grande successo mondiale pubblicato dal cantante inglese Ed Sheeran.

Il brano reso in una versione solistica/strumentale da Mastrini ha un significato intenso e scelto proprio dal pianista umbro in quanto minimalista, in linea con la filosofia su cui sono basate molte delle sue composizioni. Racconta l’amore a 360 gradi, in tutte le sue sfaccettature e sfumature: più che l’amore passionale, si intende l’amore per un figlio, l’amore di un nonno per il proprio nipote, l’amore per il proprio lavoro e, soprattutto, l’amore per il prossimo, diventato un tema scontato al giorno d’oggi.

Tale brano, nella sua semplicità racchiude il bisogno di riconsiderare il sentimento amoroso e di arricchirlo di importanza. Questo è uno dei motivi principali per cui “Perfect” sarà presentato nella settimana di San Valentino nel mese di febbraio 2021, la ricorrenza dedicata agli innamorati celebrata in gran parte del mondo.

Nell’album “Lockdown” si identificano un velo di tristezza e di terrore contrapposti al tanto amore per la vita, per il prossimo e per ciò che siamo. Tra le composizioni che lo ricordano troviamo “Tristesse”, “Love” e “Butterfly”.

Grazie alla collaborazione con Smartpeg di Perugia nella produzione del videoclip del brano, la suggestiva piana di Castelluccio di Norcia, per il suo carattere libero e incantevole, quasi magico, è stata scelta come location. A tal proposito il paesaggio viene considerato il luogo in cui confluiscono i nostri sentimenti, che è in grado di risollevare l’amore e confortare chi si sente triste e infelice.

L’originalità di Maurizio Mastrini ha fatto si che venisse considerato dai critici uno dei maggiori pianisti e compositori incontaminati del panorama musicale e strumentale internazionale. Noto per la sua capacità di suonare al contrario, ovvero di eseguire brani leggendo lo spartito dall’ultima nota alla prima conferendogli una nuova veste, Mastrini è anche conosciuto per aver tenuto oltre 700 concerti in giro per il mondo negli ultimi 10 anni e prodotto 10 dischi di grande successo. Su Spotify vanta oltre 28.000.000 milioni di ascolti numeri da grande star della musica classica.

