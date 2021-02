Oroscopo del Corriere di sabato 13 febbraio 2021: le previsioni segno per segno

12 febbraio 2021 a

Oroscopo del Corriere di sabato 13 febbraio 2021. Ecco qui di seguito le previsioni delle stelle per la giornata.

ARIETE

Risolverete una situazione delicata prestando attenzione a quello che avranno da dirvi gli altri, perché valuterete una prospettiva diversa.

TORO

È un buon momento, in cui vi sentite capaci di farvi carico di nuove sfide senza accumulare troppo stress. In vista un bel cambio di look.

GEMELLI

Giornata piatta per le coppie, mentre i single si metteranno l'anima in pace. Oggi non sentite un'irrefrenabile voglia di unirvi a qualcuno.

CANCRO

Oggi avrete molte energie da spendere, vi sentirete davvero pieni di positività. Non perdete l'occasione per far felice le persone a cui volete bene.

LEONE

All'inizio della giornata avrete qualche problemino a relazionarvi con le persone che vi stanno a cuore, ma non disperate: il tempo porterà consiglio.

VERGINE

Stringete i denti e non mollate la presa per nessun motivo, finalmente i progetti che avete fatto qualche mese fa si stanno per sbloccare.

BILANCIA

La porta del successo è sempre aperta ma dovrà essere vostra cura impegnarvi e cogliere l’attimo affinché non si chiuda troppo presto.

SCORPIONE

Uno stato d’animo contraddittorio è quello che vi aspetta se non riuscirete a trovare un equilibrio. Insidie e soddisfazioni combattono un derby incerto.

SAGITTARIO

Non fatevi prendere la mano dalla fretta: non è ancora ora di cambiare. È presto per comprenderne le conseguenze. Quindi per ora restate tranquilli.

CAPRICORNO

Siete animati da mille incertezze e da uno scon-forto generale spesso senza motivo. Ricordatevi che il buonumore è meglio di una medicina

ACQUARIO

La giornata è all’insegna del buonumore. Anche se le cose non vanno benissimo, non avete voglia di starvi a crogiolare nel ruolo di vittime.

PESCI

Qualcosa non va ancora per il verso giusto ma pretendere una vita perfetta è solo una pia illusione, quindi animo e rimboccatevi le maniche.

