Al Bano, i figli avuti da Romina Power e Loredana Lecciso. Il dramma di Ylenia: "Una ferita ancora aperta"

Albano Carrisi, per tutti Al Bano, è uno dei cantanti più famosi nel panorama della musica italiana. Nato da una famiglia pugliese di contadini a Cellino San Marco, il 20 maggio del 1943, Al Bano sin da subito ha intrapreso la sua carriera nel mondo della musica, scoprendo la chitarra col padre nei campi e poi scrivendo il suo primo brano a 12 anni: Addio Sicilia.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 1970 si è sposato con Romina Power. I due si sono conosciuti sul set del film Nel Sole e sono convolati a nozze, nonostante le loro famiglie non fossero per niente d’accordo. Fra i due ci sarà sempre una grande intesa, che si manifesterà non solo nella loro vita sentimentale ma anche professionale: la coppia infatti produrrà alcuni dei brani più famosi della musica italiana, prima fra tutte la grande hit Felicità. I figli di Al Bano avuti da Romina sono Ylenia, Yari, Cristél e Romina Jr. La loro primogenita Ylenia scomparve nel 1994, una tragedia che sarà anche calcata in maniera insistente dai media, e che porterà la coppia a dividersi nel 1999.

Per il cantante la scomparsa di sua figlia Ylenia è una ferita sempre aperta, e in una vecchia intervista a Maurizio Costanzo ha raccontato tra le lacrime: "La cosa più squallida fu che al Tg1 dissero che nascondevo mia figlia in casa per farmi pubblicità", ha affermato. Successivamente, ha sposato Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto altri due figli, Jasmine e Albano jr. Carrisi lo scorso anno è stato concorrente nel reality show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, Il Cantante mascherato: dietro la maschera del Lupo.

