Amici 2021, Arisa sostituisce Elisabetta. Lei non si dà pace: "Per me è una sconfitta personale" | Video

12 febbraio 2021 a

Momento importante ad Amici 2021, il talent show curato da Maria De Filippi. La puntata del daytime di venerdì 12 febbraio infatti è stata caratterizzata dalla comunicazione di Arisa nei confronti della cantante Elisabetta.

La giovane allieva infatti sarà sostituita nella scuola perché ritenuta ancora non pronta per iniziare la sua carriera da professionista. Nella sua comunicazione, Arisa ha riferito a Elisabetta di aver già provveduto a chiedere alla produzione di tenere un banco per lei nell'edizione del prossimo anno, a prescindere dalla presenza o meno della cantante come insegnante della scuola.

Elisabetta fuori da Amici

Dopo la comunicazione tuttavia i compagni di scuola di Elisabetta provano a consolarla. L'eliminazione è comunque una brutta botta, pesante da digerire. "Per me è come una sconfitta personale", ha confidato la giovane cantante, ma gli altri concorrenti tentano carinamente di tirarla su di morale.

Impresa non facile. Sabato 13 febbraio appuntamento settimanale su Canale5, a partire dalle 14,10.

