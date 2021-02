Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di oggi venerdì 12 febbraio | Video

12 febbraio 2021 a

Grande attesa questa sera per la nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Come ogni venerdì, a partire dalle ore 21.45, andrà in onda la puntata condotta come sempre da Alfonso Signorini. Si avvicina la finale della quinta edizione del più famoso reality della tv dedicato ai "vip" e quella di oggi è la 39esima puntata. Ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo stasera su Canale 5 e un breve video, visionabile cliccando qui, che racchiude i momenti più significativi.

Il più importante appuntamento della serata sarà senza dubbio quello relativo all'esito del sondaggio che decreterà chi dovrà lasciare la casa. Come noto in nomination ci sono Andrea Zenga, Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta. Riuscirà la Ruta a superare anche questa ennesima nomination, ormai oltre quota 20? E se sì, chi dovrà abbandonare la casa tra Zenga e la De Grenet? Dopo le tante polemiche di questi giorni, innescate proprio all'interno della casa, tra Andrea Zenga e suo padre Walter (ex portiere dell'Inter e della nazionale italiana di calcio), ci sarà un incontro chiarificatore tra i due, con l'allenatore che entrerà nella casa più spiata d'Italia.

E ancora. Negli ultimi giorni, tante discussioni nel loft di Cinecittà: Tommaso e Stefania hanno messo in dubbio l’autenticità di Maria Teresa, dopo l’intervento di Francesco Baccini nella scorsa puntata. E anche fuori dalla Casa, Cristiano Malgioglio ha qualcosa da ridire alla Ruta: i due si confronteranno senza troppi peli sulla lingua. Un altro scontro che ha accesso gli animi della casa è stato quello tra Giulia e Stefania, due donne che hanno saputo mostrare, nel corso di questa edizione, il loro carattere forte e deciso. Si prospetta insomma un'altra puntata mozzafiato per il pubblico del reality, che sarà trasmessa in diretta su Canale 5, o in streaming su Mediaset Play, che offre anche tanti contenuti esclusivi per essere sempre aggiornati sugli eventi e gli sviluppi quotidiani all'interno della casa.

